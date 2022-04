Fernando Semedo pede companheira em casamento em direto

Fernando Semedo foi o primeiro expulso da noite em “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 24 de abril.

Contudo, apesar de ter ficado em sexto lugar no “reality show”, com apenas 1% dos votos dos portugueses, a noite foi de alegria para o chef.

Após abandonar a “casa mais vigiada do país” e chegar ao estúdio, na Venda do Pinheiro, Fernando Semedo ajoelhou-se perante a companheira, Salomé, e fez um pedido de casamento. Emocionada com o momento, Salomé prontamente respondeu que “sim” ao pedido do chef.