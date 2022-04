Festa, amigos e banhos na Madeira: as “coisas boas” do ano de Cristina Ferreira

A poucos dias do ano terminar, Cristina Ferreira fez um balanço do melhor momento de 2021. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI lembrou o aniversário na Madeira.

A melhor memória que a apresentadora guarda deste ano é a festa de celebração dos 44 anos que aconteceu na Madeira, rodeada de amigos como Rúben Rua, Rita Pereira, Maria Cerqueira Gomes, entre outros.

“Coisas boas do meu ano. A Madeira. Em nenhum lugar me senti mais em paz do que aqui”, escreveu a comunicadora.

Durante os dias em que esteve na ilha, em setembro deste ano, a comunicadora aproveitou para se divertir com o grupo de amigos num barco, onde também foi a banhos.

Já na hora de jantar, Cristina Ferreira optou por um “look” com um top transparente. Na altura, diversos seguidores encheram a caixa de mensagens da apresentadora com votos de parabéns e elogios.

Recentemente, a TVI anunciou que a diretora de Entretenimento e Ficção vai conduzir o “reality show” “Big Brother Famosos”, que tem data de estreia marcada para 2 de janeiro no pequeno ecrã.