Festa de verão TVI: Pedro Teixeira andou escondido a noite toda

A festa da TVI aconteceu no sábado passado e contou com várias celebridades, mas Pedro Teixeira andou escondido toda a noite.

Sábado à noite foi o momento da Festa de verão da TVI. O evento decorreu no SUD Lisboa e contou com diversas celebridades associadas ao canal. Os famosos passaram pelos fotógrafos e jornalistas para mostrar os “looks” e posar para as fotografias.

Mas onde estava Pedro Teixeira? Um dos rostos do canal não apareceu na zona onde estava a Comunicação Social. A verdade é que o ator e apresentador esteve o tempo todo dentro da festa, mas escondido dos jornalistas e dos olhos do público.

O “Tomé” da novela da noite da TVI “Festa é Festa” e apresentador do concurso “Vai ou Racha” passa pela separação de Sara Matos, companheira que teve por nove anos e com quem tem um filho em comum, Manuel, de um ano. O canal terá decidido “proteger” o artista de perguntas mais incómodas.

O ator foi aparecendo em alguns momentos da transmissão da festa, contudo foi escondido dos holofotes pela amiga e colega Cristina Ferreira. O apresentador foi visto na festa, mas em nenhum momento passou pela passadeira vermelha ou publicou registos do evento.

Apesar de todo o aparato, Pedro Teixeira ainda foi visto a divertir-se e a mostrar alguns passos na pista de dança.

O anúncio do término do relacionamento de Pedro Teixeira e Sara Matos foi feito na semana passada. Também já é do conhecimento público que Sara Matos terá saído de casa e levado o filho do casal.