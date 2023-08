Festa dupla: filha de Kátia Aveiro comemora aniversário e é batizada no mesmo dia

Valentina, filha mais nova de Kátia Aveiro, foi batizada no mesmo dia que completou quatro anos. A celebração decorreu na Madeira, terra natal da família.

Na semana passada, Kátia Aveiro revelou que iria batizar a filha mais nova, Valentina, fruto da relação com Alexandre Bertolucci Jr.. A cerimónia iria acontecer na terra natal da família, a ilha da Madeira, e o dia iria ser de celebração dupla: o batizado acontecia no mesmo dia do aniversário da menina. E assim foi.

Este domingo, dia 27 de agosto, foi celebrado o quarto aniversário de Valentina e a menina foi batizada. Nas redes sociais, o dia iniciou-se com uma declaração da mãe à filha pelos seus anos.

“Que honra teres-me escolhido como tua mãe minha filha, minha luz… Hoje ela cumpre mais um ano de vida, e só posso agradecer a Deus cada segundo do teu respirar e a tua saúde. Feliz aniversário, minha vida”, lê-se na legenda.

O batizado foi realizado na Sé do Funchal e, na celebração, Tony Carreira subiu ao palco. Kátia Aveiro também assinalou o momento no Instagram. “A tua caminhada na fé está apenas a começar. Que ela seja repleta de surpresas boas, graça sob graça revelando o quanto Deus te ama em cada detalhe”, concluiu a empresária.