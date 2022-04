Em dia de festa, Mariza partilha foto de infância: “Menina cheia de sonhos”

Mariza completa 47 anos, esta quarta-feira, 16 de dezembro, e para assinalar a data vai dar um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa. A promover o espetáculo, a fadista foi ao “baú”.

A artista partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia que encontrou de quando era mais nova. Na imagem, Mariza aparece com uma guitarra na mão e sorriso no rosto.

“Esta menina cheia de sonhos celebra hoje mais uma volta ao sol”, começou por escrever, convidando de seguida os admiradores a juntarem-se a si numa noite que promete ser “memorável”.

Fora dos palcos, a fadista dedica parte do seu tempo ao filho, Martim, de oito anos, fruto do casamento terminado com António Ferreira. Nas redes sociais, a artista opta por manter-se discreta no que diz respeito à vida pessoal.