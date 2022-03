Figuras públicas portuguesas mascaram-se para o Halloween

Várias figuras públicas vestiram-se a rigor, este sábado, para celebrar o Halloween.

Apesar de festas com mais de cinco pessoas estarem impedidas devido à Covid-19, Ricardo Pereira, Francisca Pereira, Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Inês Gutierrez, João Montez, António Raminhos e Catarina Raminhos foram algumas das celebridades que se disfarçaram para assinalar a data festiva.

Sozinhos, em casal ou até mesmo em família, as figuras públicas encheram as redes sociais com fotografias dos visuais.