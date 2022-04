Filha mais velha de Bibá Pitta anuncia terceira gravidez

Maria Pitta Paixão anunciou, esta quarta-feira, 24 de março, que vai ser mãe pela terceira vez. A filha mais velha de Bibá Pitta não podia estar mais feliz.

“Três, a conta que Deus fez”. Foi desta forma que a filha da “socialite” partilhou com os seguidores, no perfil de Instagram, que se está a preparar para ser mãe pela terceira vez, fruto do casamento com Guilherme Paixão.

Para ilustrar o anúncio, Maria Pitta Paixão publicou uma fotografia em que surge, com a barriga saliente, ao lado dos dois filhos, Duarte, de cinco anos, e António Maria, de dez meses.

Prontamente, a filha de Bibá Pitta recebeu várias mensagens de parabéns por parte de internautas. “Adoro”, “Parabéns”, “Que bom! Muita saúde!” e “Muitos parabéns” servem a título de exemplo.