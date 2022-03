Filha da apresentadora Júlia Pinheiro está noiva

Uma das filhas da apresentadora Júlia Pinheiro ficou noiva esta semana. A boa-nova está a ser avançada, esta sexta-feira, 4 de junho, pela revista “Nova Gente”.

Carolina Maria Pêgo terá sido pedida em casamento na quarta-feira. De acordo com a publicação, a filha da apresentadora do programa “Júlia” está noiva do namorado, Pedro Poiret Saldanha.

Além de Carolina, Júlia Pinheiro também é mãe de Matilde, irmã gémea, e Rui Maria Pêgo. Os três filhos são fruto do relacionamento entre a apresentadora e do radialista Rui Pêgo.