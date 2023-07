Filha de “A Pipoca Mais Doce” comemora cinco anos

Benedita, a filha de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, celebra o aniversário e a mãe não deixou de assinalar o dia especial.

Esta sexta-feira, dia 14 de julho, é dia de festa por casa de Ana Garcia Martins. Benedita, a filha da “influencer”, comemora mais uma volta ao sol e completa cinco anos.

Nas redes sociais, a mãe não se esqueceu de deixar uma mensagem à filha sobre a data especial. Aliada ao texto, “A Pipoca Mais Doce” também partilhou um álbum de fotografias da menina.

“14 de julho de 2018. Era suposto atuar no Palco Comédia do Alive. Perdeu-se uma atuação medíocre, ganhou-se uma filha que decidiu nascer nessa madrugada, dois meses antes do previsto”, começou por escrever, em tom de brincadeira.

“Obrigada ao Hugo Sousa, não por ser o pai da criança, mas por me ter substituído (ficaram todos a ganhar). E parabéns a esta boneca que já tem uma mão cheia de anos!”, terminou a mensagem.

Ana Garcia Martins é mãe de Benedita, que completa os cinco anos, e de Mateus, de nove. Ambos são fruto do casamento terminado com Ricardo Martins Pereira, empresário e autor do blogue “O Arrumadinho”.