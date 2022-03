Filha de Alexandra Lencastre denuncia agressões à bastonada da polícia

Margarida Bakker recorreu às redes sociais para alertar os seus seguidores para uma situação de violência policial de que foi alvo.

Num instastory, a filha mais velha de Alexandra Lencastre conta que foi agredida na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, na madrugada de domingo quando saia do trabalho.

“Mal acendi um cigarro, começou a avançar uma linha policial altamente equipada a bater em toda a gente sem motivos”, lê-se.

A jovem denunciou ainda que tentou fazer queixa mas que foi alertada para não o fazer por um dos agentes. “Tentei apresentar queixa, mas fui aconselhada a não o fazer por um trabalhador do mesmo que me disse e passo a citar ‘ não vai levar a lado nenhum. Já recebemos queixas antes’ “, acrescentou.

Numa outra publicação, Margarida Bakker apaziguou os seus seguidores garantindo que está “inteira” e que “só queria alertar o pessoal sobre a falta de limites destas pessoas”.