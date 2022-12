Filha de António Feio lembra o pai: “Sei que o céu está em celebração”

Bárbara Feio lembrou, esta terça-feira, 6 de dezembro, o pai, António Feio, que completaria mais um ano. “Sei que o céu está em celebração”, afirmou.

A filha do ator recordou, no perfil de Instagram, o ator, que morreu em 2010, vítima da luta contra o cancro no pâncreas.

“Parabéns, papá! Sei que o céu está em grande celebração”, escreveu, no InstaStories, ferramenta da rede social. “Sempre juntos”, escreveu, num outro InstaStories.

Além da filha do ator, também Teresa Guilherme aproveitou para recordar o comediante no dia em que faria anos. “Parabéns, querido António Feio. Saudades tuas!” afirmou.

Vários internautas juntaram-se à comunicadora para lembrar António Feio.