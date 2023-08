Filha de Bruce Willis atualiza estado de saúde do ator

Diagnosticado com demência e afasia, Bruce Willis foi afastado dos holofotes. A filha do ator falou sobre o estado de saúde do pai.

Bruce Willis, cara famosa em Hollywood, foi afastado dos holofotes após ter sido diagnosticado com afasia, condição que afeta a fala, e, mais tarde, provoca demência. Desde então, a família tem tido tempos mais conturbados com a saúde do ator.

Tallulah Willis, filha mais nova de Bruce Willis, em entrevista à “Vogue” falou sobre o atual estado de saúde do pai.

“Nestes dias, o meu pai pode ser encontrado sempre no primeiro andar da casa, algures no amplo espaço que inclui a cozinha, a sala de jantar e sala de estar. Ou então no seu escritório. Felizmente, a demência não afetou a sua mobilidade”, contou.

A filha do ator referiu que o pai ainda a reconhece e que sempre se emociona quando a reencontra. “Ainda sabe quem sou e fica emocionado quando entro no quarto”.

Além disso, Tallulah continuou dizendo que tem guardado vários registos do pai. “Tenho todas as suas mensagens de voz guardadas num disco rígido. Trato de documentar, de construir um registo, para que um dia que ele já não esteja cá o recorde a ele e a nós”.