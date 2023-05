Filha de Cláudio Ramos faz 19 anos: “Superou as minhas expectativas de pai babado”

Leonor, a filha de Cláudio Ramos, celebra 19 anos nesta segunda-feira e o pai “babado” mostrou-se orgulhoso nas redes sociais.

Um pai orgulhoso. Cláudio Ramos mostrou toda a sua felicidade nas redes sociais a propósito do aniversário da filha, Leonor, nesta segunda-feira.

“…19 anos de um caminho absolutamente maravilhoso. Esta menina de olhos arregalados que não gostava de totós nem de dormir a sesta, mas que já adorava festas, está hoje de parabéns”, escreveu o apresentador do “Dois às 10”, da TVI, nas redes sociais.

“Sempre a imaginei maravilhosa, mas superou todas as minhas expectativas de pai babado. Não por ser bonita como são todas as filhas, por ser excelente aluna, por ser responsável, por não abdicar da diversão e perceber o lugar de cada coisa, por ser absolutamente consciente daquilo que acha e do mundo que a rodeia. Também por isso”.

“Mas acima de tudo por perceber a cada dia que é uma boa pessoa. Tem um enorme sentido de justiça e de igualdade. Tem a noção clara do certo e do errado e não se deixa influenciar só porque sim. Faz o seu caminho convencida que o futuro pertence àqueles que acreditam num mundo melhor e não está apenas preocupada com o seu umbigo. E é disso que o mundo precisa! 15 de maio de 2023. Parabéns minha filha. 19 anos”, rematou Cláudio Ramos.