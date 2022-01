Filha de Diogo Piçarra assiste pela primeira vez a um concerto do pai

Diogo Piçarra deu um concerto na Estufa Fria, em Lisboa, e contou com uma presença especial na plateia. A filha do cantor assistiu pela primeira vez a um espetáculo do pai.

O cantor estava de guitarra na mão e a pequena Penélope mostrou-se rendida ao talento do seu progenitor, tal como demonstrou a mãe da menina, Melanie Jordão, no perfil de Instagram.

“Hoje o post sai a esta hora porque levei a Pepi a ver o primeiro showcase do papá. Dedicou-lhe a ‘Paraíso’ e acho que nunca o tinha visto tão nervoso”, escreveu ainda a companheira de Diogo Piçarra nas redes sociais.

Lembre-se que Penélope é fruto da relação amorosa entre o cantor e a influenciadora digital.