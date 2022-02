Filha de Katia Aveiro junta-se aos filhos de Cristiano Ronaldo em fotografia

Valentina, os gémeos, Eva e Mateo e ainda Alana Martina reuniram-se numa fotografia que enterneceu os internautas.

Com saudades dos sobrinhos, Katia Aveiro partilhou no Instagram, esta terça-feira, uma imagem em que a filha mais nova surge sentada no sofá ao lado dos filhos mais novos de Cristiano Ronaldo.

“Saudades de uma aglomeração destas, não é minha filha?” escreveu a irmã do internacional português na legenda da publicação.

De recordar que Katia Aveiro viajou até à ilha da Madeira em março, depois de Dolores Aveiro ter sofrido um AVC isquémico, onde permaneceu com a família até regressar ao Brasil, em abril.

