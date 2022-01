Filha de Katia Aveiro tem sinal peculiar e mãe está rendida

Fotografia: Instagram Katia Aveiro

Fotografia: Instagram Katia Aveiro

Com poucos meses de vida, a pequena Valentina apresenta um sinal que deixou a mãe, Katia Aveiro, emocionada: um pequeno coração no pescoço.

A irmã de Cristiano Ronaldo voltou a ganhar um novo sentido para a sua vida. Depois de ter dado à luz a pequena Valentina, a empresária descobriu que a bebé tem um sinal muito peculiar na zona do pescoço.

“Amor com amor! Luz da minha vida, veio até nós para fazer da minha caminhada ainda mais perfeita e com mais sentido, com ela veio um sonho, vários sonhos até”, começou por escrever Katia Aveiro no perfil de Instagram.

“Com ela veio também uma marca, um pequeno coração cravado no pescoço, um mini-coração que é tão grandioso e com tanto sentido para mim”, rematou.

Além de Valentina, que é fruto da relação com om empresário brasileiro Alexandre Bertolucci, Katia Aveiro é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, que são filhos do ex-marido, José Pereira.

Recorde-se que, além de Valentina, há outro bebé de uma famosa com um sinal idêntico: o primogénito da atriz Dânia Neto.

