Filha de Kylie Jenner trata-a pelo nome próprio

Kylie Jenner surpreendeu os fãs ao revelar que a filha, Stormi Webster, de dois anos, trata-a pelo nome próprio.

A socialite norte-americana partilhou um vídeo, no qual Stormi surge às voltas enquanto diz “Olá Kylie”, apesar da insistência da mãe para que não lhe chame isso. “Esse não é o meu nome. Eu sou a mamã”, afirma Kylie Jenner, entre risos.

No dia 1 de fevereiro, foi especial para Kylie Jenner. A empresária celebrou o segundo aniversário da bebé com mais uma festa extravagante e, na conta oficial de Instagram, assinalou a data com uma sequência de fotografias e um vídeo em que surge a tatuar o nome da filha, no braço, com o ex-namorado, Travis Scott.

