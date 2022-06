Filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira dança ao som do pai e do tio David

Beatriz, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, dançou, este domingo, 19 de junho, ao som do tema que o pai e o tio David Carreira interpretaram no palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

A menor não pôde marcar presença no festival que decorreu no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no entanto, assistiu ao espetáculo do tio David Carreira e ao momento em que o seu pai subiu ao palco para se juntar à festa como convidado.

Beatriz aproveitou para dançar e divertir-se em casa, tal como se pode ver no vídeo partilhado pela mãe, Laura Figueiredo, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

“Notícias de casa. Estamos juntos”, escreveu a repórter, que já tinha confessado estar orgulhosa do seu companheiro: “Muito orgulho em viver este momento contigo. Adorei ver a nossa família neste palco tão especial!”

Além de Mickael Carreira, também subiu ao palco do festival a namorada de David Carreira, Carolina Carvalho.