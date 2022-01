Filha de Luciana Abreu deixa hospital e está de volta a casa

Amoor, uma das filhas gémeas da apresentadora da SIC Luciana Abreu, já está de volta a casa depois de ter estado internada no Hospital de Cascais.

Acabou o pesadelo. Luciana Abreu já levou Amoor para casa, depois da menina ter sido diagnosticada com uma pneumonia e ter ficado internada no Hospital de Cascais.

Amoor, de três anos, já voltou a casa e recebeu um forte abraço da gémea, Valentine.

“De volta a casa”, escreveu Luciana Abreu no perfil de Instagram, numa legenda do vídeo no qual se pode ver o abraço das manas.

“Obrigada Hospital de Cascais e obrigada a todos vós, pelo vosso carinho e apoio incondicional”, rematou Luciana Abreu.

Recorde-se que Amoor e Valentine são fruto da relação terminada entre Luciana Abreu e Daniel Souza. A atriz e apresentadora da SIC é ainda mãe de Lyonce e Lyanii, que nasceram do namoro com o futebolista Yannick Djaló.