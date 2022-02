Filha de Mafalda Sampaio rendida à “barriguinha” de grávida da “influencer”

Madalena, filha de Mafalda Sampaio, ficou rendida com a “barriguinha” de grávida da influenciadora digital e na praia mostrou-se abraçada ao “maninho”.

Desde que anunciou a segunda gravidez, a também empresária tem dividido alguns momentos da gestação com os seguidores nas redes sociais. Desta vez, na praia, Mafalda Sampaio partilhou uma foto da filha abraçada à sua barriga.

“Agora com o meu maninho”, escreveu a “influencer” na legenda como se fosse a pequena Madalena.

Entre os vários elogios que surgiram na secção de comentários, destaque para o da influenciadora digital e antiga concorrente de “reality shows” da TVI Liliana Filipa: “Que amor”.

Para revelar o sexo do bebé, a empresária, mais conhecida como “Maria Vaidosa”, publicou um vídeo, no perfil de Instagram, em que contou estar grávida do primeiro menino, fruto da relação com Guilherme Machado, mostrando estar surpreendida.

Depois de anunciarem que iria ser mãe novamente, Mafalda Sampaio desvendou, nas redes sociais, o momento em que o casal contou a Madalena que se prepara para ter um irmão mais novo.