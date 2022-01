Gianinna Maradona, filha de Maradona, namora com ex-portista Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona, filha de Diego Maradona, namora com o antigo jogador do FC Porto Daniel Osvaldo, tal como avançou a Imprensa internacional.

A filha do ex-futebolista argentino pode estar num relacionamento amoroso. A notícia foi avançada pela imprensa internacional que revela que o antigo jogador do FC Porto Daniel Osvaldo e Gianinna Maradona estão juntos.

Apesar de a relação não ter sido confirmada, o suposto casal tem sido visto junto em Banfield, onde reside o ex-futebolista, e, recentemente, a filha de Diego Maradona revelou ser fã da banda Barrio Viejo, da qual Daniel Osvaldo é um dos membros.

De recordar que Daniel Osvaldo integrou o plantel do FC Porto em 2015. No entanto, depois de se afastar do futebol dedicou-se à música e é atualmente vocalista do grupo de rock.