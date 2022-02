Filha de Maria Cerqueira Gomes fora da novela “Festa é Festa”

Francisca Cerqueira Gomes saiu da novela “Festa é Festa” confirmou a mãe, Maria Cerqueira Gomes, em conversa com os jornalistas.

Durou pouco o sonho de Francisca Cerqueira Gomes na novela “Festa é Festa”: inicialmente foi escolhida para protagonista, mais tarde, as críticas por ser filha de Maria Cerqueira Gomes reduziram-lhe o papel e agora está mesmo fora da trama que a TVI exibe à noite.

“Não vai voltar. Teve uma experiência na representação, mas não começou uma carreira. Está focada no curso de Marketing, no Porto”, justificou a apresentadora, em conversa com os jornalistas, citada pela revista “Nova Gente”.

“Achei que ela tinha de experimentar. (…) Ela tem 18 anos e não está preocupada se vai repetir ou não. Ela nunca iria apostar só na representação. Foi uma experiência boa, não posso dizer que não vai voltar, porque acho que ela gostou, mas também acho que ela está numa fase em que quer apostar noutras coisas”, rematou a apresentadora da TVI.