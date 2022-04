Filha de Maria Cerqueira Gomes nas Maldivas com amigas

A filha de Maria Cerqueira Gomes viajou até às Maldivas com amigas. As primeiras fotografias e vídeos já foram partilhados nas redes sociais.

Francisca Cerqueira Gomes embarcou numa viagem com amigas, durante este fim de semana, e o destino escolhido foram as ilhas Maldivas, como a própria revelou no Instagram.

A atriz, de 18 anos, partilhou já as primeiras fotografias e vídeos, nas quais é possível ver detalhes deste destino paradisíaco.

Francisca Cerqueira Gomes está prestes a estrear-se no ecrã na TVI com “Festa é Festa”, o novo projeto do canal.

Além da filha de Maria Cerqueira Gomes, os atores Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Pedro Alves, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo e Ana Brito e Cunha também irão integrar o elenco.

“Festa é Festa” é uma história que decorre numa aldeia no interior de Portugal, que prepara a melhor festa de sempre, no ano em que a maior benemérita da mesma aldeia cumpre o centenário. O filho falido da idosa tem o plano de enviar a filha para a terra, no sentido de conquistar a sua bisavó, também de olho no dinheiro.

A novela é uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira. De recordar que depois do anúncio da nova aposta da ficção nacional, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi alvo de várias críticas.