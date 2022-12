Filha de Maria Cerqueira Gomes publica primeira foto com o namorado, Pierre Gasly

Francisca Cerqueira Gomes publicou, esta quinta-feira, 22 de dezembro, a primeira fotografia nas redes sociais, em que surge ao lado do namorado, Pierre Gasly.

Ao fim de oito meses de namoro, a filha de Maria Cerqueira Gomes recorreu ao perfil de Instagram para oficializar a relação amorosa com o piloto de Fórmula 1 num registo captado durante uma viagem à neve.

Na fotografia publicada no InstaStories, a atriz, de 19 anos, aparece abraçada a Pierre Gasly.

A intérprete terá começado a namorar com o piloto francês da Alpha Tauri, de 26 anos, há oito meses, segundo a revista “TV Mais”. Os dois conheceram-se em abril quando o atleta estava de férias no Porto.

Os dois jovens já tinham sido vistos juntos no encontro entre as equipas francesas do Paris Saint-Germain e o Marselha, em Paris.

Além disso, pelas fotos e vídeos que circulam na Internet, o casal esteve numa discoteca e também marcou presença na gala da France Football.