Filha de Maria Cerqueira Gomes vive novo amor com o piloto de F1 Pierre Gasly

Francisca Cerqueira Gomes está a viver um novo amor. A atriz, de 19 anos, namora há seis meses com o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

A filha de Maria Cerqueira Gomes terá começado a namorar com o piloto francês da Alpha Tauri, de 26 anos, há seis meses, de acordo com a revista “TV Mais”. Os dois conheceram-se em abril quando o atleta estava de férias no Porto.

A família, nomeadamente o pai da artista, está contente com o namoro. “A Maria está muito contente, assim como o pai da Kika. Todos veem este romance com bons olhos”, disse uma fonte próxima da apresentadora da TVI.

Os dois jovens foram vistos juntos no encontro entre as equipas francesas do Paris Saint-Germain e o Marselha, em Paris.

Além disso, pelas fotos e vídeos que circulam na Internet, Francisca Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estiveram numa discoteca e também marcaram presença recentemente na gala da France Football, em que o atacante Karim Benzema recebeu a Bola de Ouro.