Filha de Matilde Breyner teve de ser reanimada durante sete minutos

A filha bebé da atriz Matilde Breyner teve de ser reanimada durante sete minutos, contou a intérprete a Manuel Luís Goucha na TVI.

Matilde Breyner conversou com Manuel Luís Goucha no espaço do apresentador na TVI e recordou a angústia que viveu com o nascimento da filha em comum com Tiago Felizardo, Mia.

“Ela nasceu sem respirar, teve de ser reanimada durante sete minutos. Sete minutos sem ouvires um bebé chorar é uma eternidade, é uma hora na tua cabeça”, começou por referir, sem esconder a emoção.

O parto acabou por ser feito com ventosas e “tiraram-na e levaram-na”. “Quando a levaram fiquei logo em alerta, ela era para vir para o meu colo. Silêncio na sala, nada de a bebé chorar, eu comecei a perguntar porque é que a minha filha não estava a chorar”, acrescentou.

Antes da filha seguir para a neonatologia, Matilde Breyner conseguiu ver a pequena Mia. “Ela encheu os pulmões de ar, desatou num pranto, como nunca mais a ouvi chorar”, rematou Matilde Breyner.

“Ontem sentei-me à mesa para falar com um amigo. O @mlgoucha foi das primeiras pessoas a saber que a Mia tinha nascido. Na resposta à mensagem que lhe enviei, terminava assim: a nossa próxima conversa vai ser muito feliz. E foi. Por mais conversas destas”, resumiu a atriz nas redes sociais.