Filha de Melânia Gomes viaja pela primeira vez em data especial

Filha de Melânia Gomes, Mafalda, viajou pela primeira vez de avião. Isto porque a sua mãe teve de viajar até ao Funchal, na Madeira, com a peça de teatro “Ding Dong”.

A atriz tem estado afastada do pequeno ecrã devido à maternidade e à peça de teatro que está em cena. Sempre que passa uma noite fora, a intérprete leva consigo a sua filha, de nove meses.

“O trabalho leva-me até ao Funchal e eu levo a Mafalda comigo. Para já, sempre que for mais do que uma noite fora, ela vai comigo. Vai ser a sua primeira viagem de avião! Mais uma aventura… Foi um dia inteiro a fazer malas”, pode ler-se no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9Fbp9Ah_Zz/

Assim que aterrou naquela ilha, Melânia Gomes fez saber os internautas que se tratou de uma ocasião muito especial.

“Tem sido intenso, trabalhar e viajar com uma bebé tão pequena… Mas trazer a Mafalda onde me estreei com 9 anos, e ela fazer 9 meses aqui, é especial! Temos que voltar, com calma e em família”, escreveu.

Recorde-se que a pequena Mafalda é fruto da relação amorosa entre Melânia Gomes e Mario Redondo, com quem está numa relação amorosa há dez anos.

LEIA TAMBÉM: