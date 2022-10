Filha de Nuno Homem de Sá arrasa no “The Voice Portugal”

Joana Homem de Sá, filha do ator Nuno Homem de Sá, arrasou na prova cega do “The Voice Portugal”, na RTP1, e causou a confusão ao virar todas as cadeiras e provocar bloqueios entre os jurados.

Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Marisa Liz e Dino d’Santiago mostram-se rendidos à voz da filha do intérprete e carregaram no botão.

No entanto, os mentores foram mais longe e bloquearam-se entre si. Dino d’Santiago tirou Carolina Deslandes da jogada e Marisa Liz “cortou as asas” a Diogo Piçarra. Desta forma, a jovem teve de optar apenas entre a cantora e Dino d’Santiago.

No fim, Joana Homem de Sá acabou por eleger o intérprete de ascendência cabo-verdiana para seu mentor, o que deixou Marisa Liz desiludida.

Recorde-se que Nuno Homem de Sá tem ainda mais dois filhos, Marco e Sofia e, à mesma hora, apoiava a namorada, Frederica, no “Big Brother”, a partir da Venda do Pinheiro.