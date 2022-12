Filha de Pelé em família no hospital onde o pai está internado

Pelé encontra-se internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, Brasil, e a filha Kelly Nascimento mostrou detalhes desta quadra natalícia com o pai internado.

Através do perfil de Instagram, a filha do ex-futebolista tem vindo a fazer partilhas como fotografias com o pai no hospital e vários desabafos. Algo que não foi exceção na noite de domingo, 25 de dezembro, em que se mostrou em família na unidade hospitalar em que está internado Pelé.

“Temos muito a agradecer, mesmo estando a passar o Natal no hospital, temos consciência do privilégio que é estar num hospital como este, de ver nosso pai e de ele ser tratado por estes profissionais super competentes e carinhosos”, começou por escrever.

Mesmo a viver esta fase mais difícil, a filha do antigo atleta voltou a salientar que é necessário agradecer: “Mesmo na tristeza temos que agradecer. Agradecer por estarmos juntos, pelo carinho de todos e por estar aqui com ele”.

No final, Kelly Nascimento deixou uma mensagem de boas festas aos seguidores. “Feliz Natal. Muita saúde, amor, alegria, gargalhadas e paixão, hoje e sempre, para todos. Mais uma noite com ele”, rematou.

Na fotografia publicada nas redes sociais é possível ver-se também a filha Flávia Nascimento, o filho Edinho e os gémeos, Joshua e Celeste.

Recorde-se que Pelé, de 82 anos, foi diagnosticado com um cancro no intestino.