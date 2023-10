Filha de Rita Mendes completa 11 anos: “Esta menina que me preenche os dias”

Através das redes sociais, a DJ Rita Mendes deixou uma mensagem carinhosa à filha, Matilde Estrela, que completa 11 anos.

Matilde Estrela, filha do meio de Rita Mendes, completa este domingo, 29 de outubro, 11 anos. Através das redes sociais, a DJ partilhou algumas imagens da pequena e deixou uma mensagem carinhosa.

“Hoje é o dia dela: 11 anos depois de ter nascido, esta menina que me preenche os dias, o coração e tantas vezes a preocupação está num entusiasmo que não pode com a sua festa e celebração. Meu amor, que sejas feliz e encontres o teu espaço no Mundo, sempre comigo por perto. Parabéns, Matita Estrela!”, escreveu.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Muitos parabéns à Matilde e aos pais, um dia mega feliz, beijinhos”, “Parabéns para esta princesa doce, educada e linda. Que o dia seja especial” e “Parabéns, um dia muito feliz” são alguns dos exemplos.