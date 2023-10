Filha de Ruy de Carvalho deixa mensagem ao pai: “Foi linda a festa”

Durante a XXVII Gala dos Globos de Ouro, Ruy de Carvalho foi homenageado. Nas redes sociais, a filha Paula Carvalho destacou o momento e deixou uma mensagem ao pai.

Com quase uma centena de anos vividos, Ruy de Carvalho foi homenageado durante a XXVII Gala dos Globos de Ouro na noite de domingo, 1 de outubro. Nas redes sociais, a filha, Paula Carvalho, destacou o momento e deixou uma mensagem de carinho ao pai.

“Obrigada pai, por fazeres parte das nossas vidas. Por ainda estares sempre presente quando precisamos do teu ombro. Quem nos dera ser como tu… e poder viver com tanta intensidade e alegria, apesar de já não teres a tua cara metade. Obrigada. Foi linda a festa”, escreveu, citando ainda as palavras de Rodrigo Guedes de Carvalho.

Num discurso emocionante, Ruy de Carvalho destacou: “Não pensem naquilo que é certo, pensem só na vida, vivam a vida intensamente, ela é curta para uns e longa para outros!”.

