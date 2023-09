Filha de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio celebra aniversário

Camila, a filha de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, comemorou mais um aniversário e completou dois anos.

Os últimos dias têm sido de festa para Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira. O casal “deu o nó”, no último sábado, e agora encontra-se de lua-de-mel. E, esta terça-feira, 12, celebraram o aniversário da sua filha, a pequena Camila.

A menina completou dois anos de vida e a data foi assinalada pelos “papás”, que lhe fizeram uma publicação nas redes sociais.

“Dois anos de muitos açaís, muito colo, nódoas negras e muito amor. Parabéns, Cami”, lê-se na legenda de um álbum de fotografias com registos de Camila.

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira estão na Tanzânia a aproveitar a lua-de-mel. O casal trocou alianças no sábado, dia 9 de setembro, numa quinta do Redondo, no distrito de Évora, Alentejo, e fizeram a festa perante centenas de familiares e amigos. Apesar de a festa só ter acontecido no final de semana, o ator e a “designer” deram o enlace pelo civil no primeiro dia do mês.