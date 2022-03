Filha mais nova de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues faz um ano e pais mostram-se rendidos

Inês, filha mais nova de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues, faz um ano e os pais não esconderam o contentamento da data especial. Os famosos também já reagiram.

Esta terça-feira, 15 de março, é dia de festa em casa do diretor de Programas da SIC e da apresentadora. É que a filha mais nova completa o seu primeiro ano. Os pais mostraram-se rendidos nas redes sociais.

O também apresentador partilhou uma fotografia em que surge com Inês no peito, com a data do nascimento da bebé.

Já Andreia Rodrigues fez um balanço do primeiro ano de Inês: “Há um ano trouxeste mais amor, doçura e felicidade às nossas vidas! Mais noites sem dormir, também, é verdade, mas a nossa vida ganhou ainda mais sentido desde que chegaste”, afirmou.

De seguida, a apresentadora lembrou o parto. “Meu olhar de mel, meu sorriso, minha força. Foram longas horas até te ter nos braços, uma cesariana que não estava nos planos e um pós parto agitado, mas conseguimos juntas, como muito amor e hoje celebramos 12 meses, de aprendizagem, de alegrias com lágrimas à mistura, de conquistas, 12 meses de amamentação e de muito colo e celebramos tudo, porque somos a soma de todos os dias e eu sou muito grata por te ter neles”.

“Somos todos! Agora, estamos mais completos! Sabes, és feita de amor e um dia saberás exatamente o significado esta palavra, porque amor nunca te faltará!” concluiu a companheira do diretor de Programas.

Caras conhecidas como Pedro Crispim, Sara Matos, Miguel Costa, Cecília Henriques e Carolina Patrocínio deixaram mensagens de parabéns à aniversariante na secção de comentários.

Além de Inês, Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues também são pais de Alice, de três anos.