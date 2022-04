Filha mais nova de Cláudia Vieira dá primeiros passos na rua

Cláudia Vieira revelou nas redes sociais que a filha mais nova, Caetana, já deu os primeiros passos na rua.

Desde o nascimento da bebé, há um ano, a apresentadora e atriz tem partilhado diversos momentos da segunda experiência na maternidade e, este domingo, 13 de dezembro, partilhou mais vídeos no Instagram.

Durante um passeio em família, Caetana conseguiu andar na rua com a ajuda da mãe, Cláudia Vieira, do pai, João Alves, e da irmã, Maria.

Recorde-se que Caetana nasceu do namoro entre a artista e o empresário João Alves. Já Maria, de dez anos, é fruto do relacionamento amoroso com Pedro Teixeira, terminado em 2014.

A filha mais nova da profissional da SIC completou um ano no dia 1 de dezembro. Para celebrar a data, a atriz e apresentadora organizou uma festa de aniversário e, no Instagram, revelou ainda detalhes das celebrações.