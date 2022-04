Filha mais velha de Cláudia Vieira faz anos e atriz dá os parabéns

Maria, filha mais velha de Cláudia Vieira, completa 12 anos, esta terça-feira, 5 de abril, e a atriz fez questão de assinalar publicamente a data nas redes sociais.

É dia de festa em casa da atriz e apresentadora da SIC. Isto porque a primogénita, que é fruto da relação amorosa terminada com o também ator Pedro Teixeira, celebra mais um aniversário.

“Aos olhos dos crescidos… os adultos… 12 anos até parece pouco mas na minha vida é tudo! Uma avalanche infinita de emoções, de aprendizagens, de desafios mas acima de tudo, do chegar até mim a descoberta de um amor sem medida, de um amor maior do que eu que me preenche todos os dias. Cresce, cresce e cresce”, afirmou.

“É bom demais ser tua mãe! Parabéns, Fifi, soma e segue, sempre feliz! Amo-te minha pré-adolescente”, rematou.

Além de Maria, Cláudia Vieira também é mãe da filha mais nova, Caetana, que nasceu durante o namoro com o empresário João Alves.

Nas férias em família no Brasil, a atriz já tinha confessado que as filhas “não vivem uma sem a outra”. “Amor de irmãos é único, diariamente fico radiante pela chegada desta ‘bebecas’ às nossas vidas! À minha, à do João e claro à da Maria que é uma super mana!” disse.