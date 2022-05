Filha mais velha de Mafalda Rodiles faz anos e a atriz mostra-se nostálgica

Mafalda Rodiles mostrou-se nostálgica, esta quinta-feira, 12 de maio, com o aniversário da filha mais velha, Mel. “Como a minha vida mudou”, disse a atriz, lembrando o dia do parto.

Em dia de festa de aniversário, a atriz, de 39 anos, afirmou, no perfil de Instagram, que tudo mudou a partir do momento em que foi mãe da primeira filha.

“E esta minha princesa Mel faz oito anos! Como a minha vida mudou desde esse dia, como tudo muda… Ser mãe é, sem dúvida, o meu melhor papel. O mais difícil, mas também aquele em que mais aprendo”, contou a intérprete.

“Parabéns, meu amor! Amo-te! Que sejas sempre muito feliz”, rematou.

Além de Mel, Mafalda Rodiles também é mãe do filho mais novo, Martim, fruto do relacionamento terminado com Edgar Miranda.

Recentemente, a atriz anunciou estar a namorar com Gustavo Santos, publicando uma fotografia nas redes sociais em que aparece nos braços do apresentador na praia. Os famosos deram os parabéns.