Filha de Maria Cerqueira Gomes agradece carinho após anúncio da nova novela da TVI

Francisca Cerqueira Gomes agradeceu, esta segunda-feira, 8 de março, o apoio que recebeu depois de ter sido revelado que vai integrar a nova novela da TVI “Festa é Festa”.

A filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o quão agradecida ficou com as mensagens de carinho que foi recebendo dos seguidores.

“Festa é Festa! Desejosa de poder partilhar esta aventura convosco. Obrigada a todos pelas palavras bonitas!” escreveu a jovem modelo e, agora, atriz.

Além de Francisca Cerqueira Gomes, a nova aposta da TVI conta com a presença de atores como Ana Guiomar, Pedro Teixeira, Pedro Alves, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo e Ana Brito e Cunha.

“Festa é Festa” trata-se de uma história que decorre numa aldeia no interior de Portugal, que prepara a melhor festa de sempre, no ano em que a maior benemérita da mesma aldeia cumpre o seu centenário. O filho falido da idosa tem o plano de enviar a sua filha para a terra, no sentido de conquistar a sua bisavó (também de olho no dinheiro).

A novela é uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira. Depois do anúncio da nova aposta da ficção nacional, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi alvo de várias críticas.