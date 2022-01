Filha recém-nascida de Cláudia Vieira já conheceu os melhores amigos da atriz

Caetana saiu este sábado da maternidade e já está em casa. O primeiro contacto no novo lar foi com os cães da atriz.

Finalmente, no conforto do lar. Depois de alguns dias no Hospital CUF Descobertas “para crescer” , como revelou Cláudia Vieira em comunicado aos jornalistas, Caetana já viajou para casa com a atriz e o empresário João Alves.