Filha recém-nascida de Pedro Scooby submetida a duas cirurgias

Pedro Scooby confessou estar a viver um momento delicado com a filha recém-nascida, Aurora. É que a bebé foi operada duas vezes depois do parto.

O surfista brasileiro anunciou, esta terça-feira, 27 de dezembro, ter sido pai pela quarta vez. Contudo, as horas que se seguiram foram de aflição para o atleta que viu a filha ser operada.

“As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. É um momento delicado na minha vida”, revelou.

Aurora, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, é fruto da relação amorosa de Pedro Scooby com a companheira, Cintia Dicker.

Por sua vez, o atleta também é pai de Bem, Liz e Dom, que nasceram durante o casamento terminado com a atriz Luana Piovani, que durou entre 2013 e 2019.