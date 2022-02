Filhas de Carolina Patrocínio vestem-se para o Halloween

As filhas da apresentadora da SIC já escolheram e revelaram as fantasias escolhidas para festejar o Halloween.

A uma semana do “Dia das Bruxas”, Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois, vestiram-se, esta sexta-feira, a rigor com os disfarces escolhidos e Carolina Patrocínio partilhou nas redes sociais fotografias nas quais mostra as fantasias que cada uma irá usar.

Na publicação, Diana surge como uma aluna de Hogwarts, escola da saga “Harry Potter”, Frederica uma abóbora e Carolina uma bruxa.

“Halloween Escola”. Para mim é a Mini que ganha, não?”, escreveu a apresentadora da SIC na legenda das fotografias, revelando que prefere a fantasia da filha mais nova.

Instagram Carolina Patrocínio

Instagram Carolina Patrocínio

Instagram Carolina Patrocínio

Recorde-se que Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez há três meses. Eduardo é o primeiro rapaz da relação entre a apresentadora e o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva.