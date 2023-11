Um plano de domingo: Catarina Raminhos utilizou as redes sociais para mostrar as filhas a escreverem a carta para o Pai Natal.

Domingo terminou com o espírito natalício dos píncaros: as filhas de Catarina Raminhos já escreveram a carta para o Pai Natal e, através das redes sociais, a mãe partilhou algumas imagens do momento.

“Tarde de escrever ao Pai Natal! A mais velha desejou uma boa viagem na noite da Consoada e disse que gostava de receber ‘coisas simples’, a do meio disse que se portou bem ‘a maior parte do tempo’ e pediu alguns presentes ‘com gentileza’, a mais nova começou a carta por ‘eu quero…’”, escreveu a mulher de António Raminhos na legenda da publicação.

“A mãe desejou que o Pai Natal (tenha ele a forma que tiver) possa continuar a espalhar magia porque bem precisamos todos dela”, rematou.