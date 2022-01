Filhas de Cristiano Ronaldo têm a primeira aula de ballet

Georgina Rodríguez assinalou nas redes sociais a primeira aula de ballet das filhas, Eva e Alana, este sábado.

Eva, de três anos, e Alana, de dois, já estão a seguir os passos da bailarina e modelo espanhola. A companheira do internacional português revelou no Instagram que inscreveu as filhas no ballet e que já tiveram a primeira aula.

“”Os abraços fortalecem. A primeira aula de ballet. Não poderíamos estar mais emocionados”, afirmou Georgina Rodríguez na legenda de uma fotografia, na qual Eva e Alana surgem abraçadas sob o olhar de Mateo.

https://www.instagram.com/p/CB8CMNXK8Sm/

De recordar que Alana Martina, de dois anos, é a única filha em comum de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e de Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

LEIA TAMBÉM: