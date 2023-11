Filhas de Luciana Abreu vestidas a rigor para o Halloween

Através das redes sociais, Luciana Abreu partilhou alguns registos das filhas vestidas a rigor para o Halloween, festa que ocorreu a 31 de outubro.

Foi esta terça-feira, 31 de outubro, que se assinalou o Halloween. Quem não deixou a data passar em branco foram as filhas de Luciana Abreu.

A apresentadora partilhou, através das redes sociais, alguns registos das pequenas vestidas a rigor: “Feliz Halloween, minhas meninas. Estão um verdadeiro susto”.

Na caixa de comentários, os cibernautas reagiram. “Que fofinhas”, “Ai que susto, lindas meninas, ótima tarde cheia de felicidade” e “Princesas lindas” são alguns dos exemplos.

Luciana Abreu é mãe de Lyonce Viktórya, de 12 anos, e Lyannii, de dez anos, fruto do relacionamento com Yannick Djálo, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, nascidas do relacionamento terminado com Daniel Souza.