Filho da jornalista Andreia Sofia Matos nasceu ao som dos Coldplay

A jornalista do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Andreia Sofia Matos apresentou o filho recém-nascido aos seguidores.

Alguns dias depois de ter dado “à luz” o pequeno Rodrigo, a jornalista do Canal 11 da FPF Andreia Sofia Matos apresentou o bebé ao mundo.

“Quando tento publicar alguma coisa sobre o nascimento do nosso filho só me sai a data e a hora! Já passaram oito dias e por mais que escreva e rescreva mil e um textos, nunca haverá forma perfeita para descrever o impacto do mais verdadeiro e poderoso amor”, começou por destacar a comunicadora nas redes sociais.

“É mágico! Há um ano, quando nem sabíamos da gravidez, o pai comprou bilhetes para um dos concertos dos Coldplay – dia 18. Por ironia do destino foi nesse dia que a minha bolsa rompeu e fomos para o hospital S. Francisco Xavier (onde encontrei uma equipa incrível e a quem agradeço de coração)! No dia seguinte nasceu o Rodrigo, ao som dos Coldplay”, acrescentou.

“Foi e será, para sempre, o melhor concerto das nossas vidas!”, rematou Andreia Sofia Matos.