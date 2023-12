Filho de Carolina Deslandes está de parabéns: “Uma mão cheia”

Guilherme, filho de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, completou cinco anos. Nas redes sociais, a mãe deixou uma mensagem ao pequeno.

O pequeno Guilherme completou mais uma volta ao sol: nas redes sociais, a mãe, Carolina Deslandes, partilhou um vídeo do menino e deixou uma declaração na legenda.

“O Gui faz anos hoje [ontem]. Cinco anos. Uma mão cheia. Dele, do riso, da voz rouca, do feitio tramado e da doçura infinita. Faz cinco anos que tenho o privilégio de viver a vida que ele me deu, escolhida por ele para ser sua mãe”, escreveu.

“Dizem que ‘três foi a conta que Deus fez’ – seja lá o que isso signifique, esta era a conta destinada para mim. Este vídeo é parte do meu concerto, e é uma carta a agradecer-lhes esta oportunidade. O amor que eu conhecia antes, era uma migalha deste pão”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Que coisa mais linda”, “Que delícia” e “Que linda dedicatória!! Amor tão belo descrito com tanta beleza” são alguns dos exemplos.