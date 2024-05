Filho de Castelo Branco quebra o silêncio com frase enigmática

Tantas vezes falado devido ao pai, José Castelo Branco, suspeito de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, Guilherme partilhou uma mensagem enigmática. “Só nos aparecem na vida os desafios que conseguimos superar, mesmo que, às vezes, pareça que não!”, escreveu nas redes sociais.

Em silêncio no meio do circo mediático que se gerou desde que o pai foi acusado de violência doméstica contra Betty Grafstein, o filho do antigo marchand quebrou o silêncio, sem se referir diretamente ao caso, mas deixando perceber o momento de provações.

Nas histórias do Instagram, Guilherme publicou uma “selfie” sua, sobre a qual se destacou uma frase enigmática, a primeira desde que tudo começou. “Só nos aparecem na vida os desafios que conseguimos superar, mesmo que, às vezes, pareça que não!”, escreveu.

Por coincidência, acontece quando o filho de Betty, Roger Basile, já chegou a Portugal, vindo dos Estados Unidos, onde vive, para acompanhar o estado da nonagenária, que continua internada no Hospital CUF Cascais, que foi de onde partiu a denúncia.

Durante o internamento, a antiga negociante de joias contou a vários profissionais de saúde sobre alegados “comportamentos abusivos” do marido, acrescentando que ele a terá empurrado.

Detido para interrogatório e ouvido pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Sintra, Pedro Brito, José Castelo Branco saiu em liberdade sob medidas de coação, entre elas a proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, da qual não pode estar a menos de um quilómetro.