Filho de Diogo Amaral e Jessica Athayde faz oito meses

Oliver, o filho dos atores Diogo Amaral e Jessica Athayde completa, este sábado, oito meses de vida.

“Amor incondicional”. É desta forma que o intérprete da novela “Terra Brava”, da SIC, celebra os oito meses de vida do filho em comum com Jessica Athayde, Oliver.

https://www.instagram.com/p/B8TL8mcgpsR/

Oliver é o maior “tesouro” dos dois atores, que diariamente publicam fotos do menor nas redes sociais.

Em breve, o bebé deve passar mais tempo com o pai, uma vez que Jessica Athayde vai voltar aos ecrãs da TVI no papel de jurada do “talent show” da TVI “Dança com as Estrelas”.

“Amores. Os boatos são todos mentira, não há trocas nem zangas nem coisas feias”, começou por referir a atriz no Instagram, a propósito de ter substituído Alexandra Lencastre que, entretanto, vai para a SIC.