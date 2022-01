Filho de Diogo Infante faz anos e o ator dá os parabéns

O filho de Diogo Infante completa, esta quinta-feira, 27 de janeiro, 19 anos e o ator fez questão de assinalar o aniversário nas redes sociais.

É dia de festa em casa do intérprete, de 54 anos, porque Filipe celebra o 19.º aniversário. No perfil da rede social Instagram, o artista não podia deixar de partilhar a data com os seguidores.

“Hoje fazes 19 anos. Que orgulho em ti. Já te disse?” escreveu Diogo Infante na legenda de uma fotografia do filho.

Ricardo Oliveira, Pedro Granger, João Reis e Inês Herédia foram as caras conhecidas que se juntaram ao intérprete para dar os parabéns ao aniversariante na secção de comentários do “post”.

Diogo Infante adotou Filipe quando este tinha sete anos. Lembre-se que o ator mantém um longo relacionamento com Rui Calapez. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Diogo Infante declarou-se ao companheiro.

“É um companheiro. É alguém que está lá. Nos bons e nos maus momentos, alguém que antecipa, que cuida, que te conhece tão bem, que te diz a palavra certa ou a palavra errada às vezes quando é preciso”, disse, recentemente, durante o programa “Goucha”.