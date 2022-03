Filho de Elsa Teixeira faz cinco anos e radialista emociona-se: “Cresce mais devagarinho”

João, o filho da animadora da Rádio Comercial Elsa Teixeira, chegou esta quinta-feira aos cinco anos e a mãe mostrou-se comovida nas redes sociais.

Mais um aniversário de um “rebento” de uma cara conhecida. Desta vez é João, o filho da animadora das “Manhãs” da Rádio Comercial Elsa Teixeira a celebrar cinco anos. A radialista mostrou-se emocionada numa publicação partilhada com os ouvintes e seguidores.

“Este miúdo faz anos hoje. É cliché dizer que passou depressa demais? O meu homenzinho mais novo. Um doce e um gozão de primeira. Tem um sorriso que desarma qualquer cara feia e uma maneira muito própria de dançar”, começou por referir a comunicadora.

“Não gosta de sopa verde e podia passar a vida a comer massa com carne. Acha que ver televisão é mais divertido se for de cabeça para baixo. E anda a descobrir o maravilhoso mundo dos números e das letras. Sim, podes continuar a perguntar mil vezes por dia quanto é 50+60, ou 200+120, ou 17+50, porque terei sempre uma calculadora à mão. E sim! João começa com um J”, brincou Elsa Teixeira.

“Parabéns, meu amor. Não estava à espera que chegasses aos cinco em menos de nada. Agora, vai com calma. Cresce mais devagarinho. Pode ser?”, rematou a animadora das “Manhãs”.