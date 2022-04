Filho de Jéssica Athayde completa um ano e famosos fazem a festa

Oliver, o filho de Jéssica Athayde e de Diogo Amaral, celebra esta segunda-feira o primeiro ano de vida e os amigos famosos do ex-casal de atores já deram os parabéns.

É com uma sonora e irreproduzível asneira, que acompanha uma imagem do que parece ser o pós-parto, que Jéssica Athayde assinala o primeiro aniversário do filho, Oliver, fruto do relacionamento, entretanto terminado, com Diogo Amaral.

A atriz da TVI e o intérprete da SIC viveram o momento de felicidade há exatamente 12 meses, com a chegada de Oliver – Diogo também é pai do pequeno Mateus -, mas os artistas só esporadicamente partilharam a mesma casa e, alguns meses depois da chegada do bebé, anunciaram mesmo a separação.

Esta segunda-feira, os amigos famosos do ex-casal assinalaram o aniversário de Oliver: “Parabéns Oli e Jéssica e Diogo”, referiu o ator Filipe Vargas. “Lindo, parabéns!”, escreveu Pedro Lima.

“Parabéns Oli. Que esta vida seja uma viagem incrível. És um bebé especial. Parabéns também mummy Jessie por este primeiro ano de tantos e tão bons que se avizinham. Cada vez é melhor…”, comentou Julie Sergeant.